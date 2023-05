Remis in letzter Minute: Majetic in der Nachspielzeit erfolgreich

Details Montag, 15. Mai 2023 14:13

Im Spiel von SV Satteins gegen Klimatechnik Sparber FC Krumbach gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Das Hinspiel hatte beim 1:1-Remis keinen Sieger gefunden.

Theresa Wetz, Obfrau Klimatechnik Sparber FC Krumbach: „Ein Unentschieden, das sich wie eine Niederlage anfühlt! Kaum zu glauben, abermals fiel das erste Tor gegen uns bereits in der 3. Minute. Das war der Weckruf für unsere Jungs und sie übernahmen die Spieltaktik von Trainer Hans Waldner und setzten die Gastgeber früh unter Druck. In der 7. Minute scheiterte unsere Nr. 17. Ridvan zweimal am Tormann. In der 21. Minute dann der verdiente Ausgleich. Nach einem Freistoß von unserem Kapitän, Wetz Tobias, vollstreckte Bösch Jakob zum 1:1. Satteins konnte in der 1. Halbzeit nur einmal gefährlich vor das Tor kommen. Diese Chance vereitelte unsere Nr. 1, Kilian. In der zweiten Halbzeit konnten wir bereits in der 49. Minute nach einem sehr schönen Spielzug über Pascal Peter, Ridvan Keskin durch Kürsat Kocabay mit 1:2 in Führung gehen. Nach einer längeren Spielunterbrechung durch eine Verletzung eines Satteinser Spielers, spielte unsere Mannschaft konzentriert weiter. Durch den eingewechselten Spieler Andre Pilgram konnten wir in der 83. Minute die Führung auf 1:3 ausbauen. Er verwandelte einen Freistoß direkt im Kreuzeck. In der 8-minütigen Nachspielzeit sollte es aber noch spannend und hektisch werden. Zuerst hatte Ridvan eine sehr gute Chance, die Führung auf 1:4 auszuweiten. In der 92. Minute verkürzte Satteins nach einem Konter zum 2:3 und in der 95. Minute dann sogar noch zum Ausgleich von 3:3. Satteins bekam die zweite Luft und unsere Mannschaft wurde etwas nervös. Am Ende müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Das Unentschieden fühlt sich dennoch an wie eine Niederlage.

Das Konto von AEROCOMPACT SV Satteins zählt mittlerweile 39 Punkte. Damit steht der Gastgeber kurz vor Saisonende auf einem starken zweiten Platz. 58 Tore – mehr Treffer als SV Satteins erzielte kein anderes Team der 2. Landesklasse. Satteins erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Klimatechnik Sparber FC Krumbach in der Tabelle auf Platz fünf. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der Gast seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Neun Siege, sieben Remis und sechs Niederlagen hat FC Krumbach momentan auf dem Konto. Zwölf Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat AEROCOMPACT SV Satteins derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Samstag tritt SV Satteins bei FC Raiffeisen Au an, während Klimatechnik Sparber FC Krumbach drei Tage zuvor SPG Egg/Andelsbuch 1b empfängt.

2. Landesklasse: AEROCOMPACT SV Satteins – Klimatechnik Sparber FC Krumbach, 3:3 (1:1)

95 Alem Majetic 3:3

93 Michael Kara 2:3

83 Andre Pilgram 1:3

49 Kuersat Kocabay 1:2

21 Jakob Boesch 1:1

3 Michael Kara 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei