Erfolgsserie vom FC Au hält auch gegen Röthis II an

Details Sonntag, 04. Juni 2023 02:02

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die FC Raiffeisen Au mit 2:1 gegen SC Röfix Röthis 1b für sich entschied. SC Röthis 1b war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften egalisiert und 1:1 remis gespielt.

Jonas Kohler witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:0 für FC Au ein (16.). Röthis 1b war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. In der 57. Minute brachte Johannes Wilhelm den Ball im Netz von FC Raiffeisen Au unter. Dass der Tabellenprimus in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Niko Muxel, der in der 74. Minute zur Stelle war. Die 1:2-Heimniederlage von SC Röfix Röthis 1b war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

Die Gastgeber müssen sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SC Röthis 1b findet sich kurz vor Saisonende in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn.

Mit nur 29 Gegentoren stellt FC Au die sicherste Abwehr der Liga. Die Gäste können zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon vier Spiele zurück.

Am kommenden Samstag trifft Röthis 1b auf Klimatechnik Sparber FC Krumbach, FC Raiffeisen Au spielt am selben Tag gegen SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b.

2. Landesklasse: SC Röfix Röthis 1b – FC Raiffeisen Au, 1:2 (0:1)

74 Niko Muxel 1:2

57 Johannes Wilhelm 1:1

16 Jonas Kohler 0:1

