Kurz vor Schluss: Alem Majetic trifft zum Sieg für Satteins gegen Hochmontafon II

Ein Tor machte den Unterschied – AEROCOMPACT SV Satteins siegte mit 2:1 gegen SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für SV Satteins. Im Hinspiel hatte Satteins SPG Hochmontafon 1b mit einem beeindruckenden 5:1 vom Feld gefegt.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Alem Majetic stellte die Weichen für AEROCOMPACT SV Satteins auf Sieg, als er in Minute 48 mit dem 1:0 zur Stelle war. Alexander Montibeller versenkte den Ball in der 57. Minute im Netz des Gasts. Ein später Treffer von Majetic, der in der Schlussphase erfolgreich war (89.), bedeutete die Führung für SV Satteins. Am Ende schlug Satteins Hochmontafon 1b auswärts.

Bei SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts 54 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (63). Die Heimmannschaft befindet sich am 25. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte.

Nach 25 absolvierten Begegnungen nimmt AEROCOMPACT SV Satteins den zweiten Platz in der Tabelle ein. Erfolgsgarant von SV Satteins ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 68 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Satteins befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Kommende Woche tritt SPG Hochmontafon 1b bei FC Raiffeisen Au an (Samstag, 14:30 Uhr), parallel genießt AEROCOMPACT SV Satteins Heimrecht gegen Intemann FC Lauterach 1b.

2. Landesklasse: SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b – AEROCOMPACT SV Satteins, 1:2 (0:0)

