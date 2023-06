Tor von Rene Hatzmann für Klostertal bleibt nur ein Ehrentreffer gegen Schwarzach/Wolfurt II

Details Sonntag, 11. Juni 2023 14:53

FC Klostertal verlor das letzte Saisonspiel deutlich mit 1:5 gegen SPG Schwarzach/Wolfurt 1b. Das Hinspiel war mit einer 0:8-Klatsche für Klostertal geendet.

Felix Schneider brachte Schwarzach/Wolfurt 1b in der 19. Minute in Front. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause der Gast, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. Schneider schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (57.). Julian Humpeler brachte SPG Schwarzach/Wolfurt 1b in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (59.). Rene Hatzmann verkürzte für FC Klostertal später in der 70. Minute auf 1:3. Für klare Verhältnisse sorgte SPG Schwarzach/Wolfurt 1b, indem man das 4:1 markierte (76.). Den gebrauchten Tag von Klostertal unterstrich in der Folge die vorzeitige Hinausstellung von Philipp Jochum durch eine Rote Karte (87.). In der Nachspielzeit besserte Schneider seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 94. Minute seinen dritten Tagestreffer für Schwarzach/Wolfurt 1b erzielte. Im Endeffekt kassierte FC Klostertal gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf eine schmerzliche Niederlage.

Mit 77 Gegentreffern stellte das Heimteam die schlechteste Defensive der Liga. Klostertal ist in dieser Spielzeit mit einem blauen Auge davongekommen. FC Klostertal schaffte mit Platz 13 zwar den Klassenerhalt, insgesamt enttäuschte man jedoch. Gefahr strahlte der Angriff von Klostertal in dieser Saison mitnichten aus. Zu lediglich 29 Treffern kam FC Klostertal. Die Auftritte von Klostertal in dieser Saison kamen äußerst bescheiden daher, wie die Bilanz aus sechs Siegen, vier Unentschieden und 16 Niederlagen erkennen lässt.

Dieses Mal entkam Schwarzach/Wolfurt 1b nur knapp dem Abstieg. Nach 26 Spielen steht SPG Schwarzach/Wolfurt 1b auf Platz zwölf. Die Offensive von SPG Schwarzach/Wolfurt 1b lieferte in dieser Spielzeit regelmäßig eine überzeugende Vorstellung ab, während es in der Defensive das eine oder andere Mal knirschte. Mit einem Torverhältnis von 65:76 schließt Schwarzach/Wolfurt 1b das Fußballjahr ab. Meistens verließ SPG Schwarzach/Wolfurt 1b den Platz als Verlierer, insgesamt 14-mal, demgegenüber stehen zum Saisonabschluss nur sieben Siege und fünf Unentschieden.

2. Landesklasse: FC Klostertal – SPG Schwarzach/Wolfurt 1b, 1:5 (0:1)

94 Felix Schneider 1:5

76 Elias Ludescher 1:4

70 Rene Hatzmann 1:3

59 Julian Humpeler 0:3

57 Felix Schneider 0:2

19 Felix Schneider 0:1

