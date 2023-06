Egg/Andelsbuch II siegt in Alberschwende knapp

Details Sonntag, 11. Juni 2023 14:54

Zum Saisonende boten FC Sohm Alberschwende 1b und SPG Egg/Andelsbuch 1b den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Egg/Andelsbuch 1b wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Das Hinspiel hatte Alberschw. 1b mit 1:0 knapp für sich entschieden.

SPG Egg/Andelsbuch 1b ging in Minute 14 in Front. Das 1:1 von A'schw. 1b bejubelte Manuel Willam (30.). Christian Willam beförderte das Leder zum 2:1 der Heimmannschaft in die Maschen (36.). Zur Pause wusste FC Sohm Alberschwende 1b eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Kilian Umlauft schoss für Egg/Andelsbuch 1b in der 50. Minute das zweite Tor. In der 70. Minute brachte Joachim Metzler den Ball im Netz von Alberschw. 1b unter. Am Ende punktete SPG Egg/Andelsbuch 1b dreifach bei A'schw. 1b.

FC Sohm Alberschwende 1b beendet die Saison auf Platz neun – einer Position im tabellarischen Niemandsland. Probleme hatte A'schw. 1b in dieser Saison vor allem im eigenen Angriffsspiel. Gerade einmal 44 geschossene Tore stehen für Alberschw. 1b zu Buche. FC Sohm Alberschwende 1b schnitt insgesamt mäßig ab. Neun Siege und fünf Remis stehen zwölf Niederlagen gegenüber.

Zum Ende des Fußballjahres bekleidet Egg/Andelsbuch 1b den fünften Tabellenplatz. Auf die eigene Defensive konnte sich der Gast in dieser Saison verlassen, was die lediglich 41 gefangenen Gegentreffer nachhaltig dokumentieren. Im gesamten Saisonverlauf holte SPG Egg/Andelsbuch 1b zwölf Siege und sechs Remis und musste nur acht Niederlagen hinnehmen. Mit elf Punkten aus den letzten fünf Spielen machte Egg/Andelsbuch 1b deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will.

2. Landesklasse: FC Sohm Alberschwende 1b – SPG Egg/Andelsbuch 1b, 2:3 (2:1)

70 Joachim Metzler 2:3

50 Kilian Umlauft 2:2

36 Christian Willam 2:1

30 Manuel Willam 1:1

14 Jodok Jaeger 0:1

