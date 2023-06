Meister FC Au bekommt in letzter Saisonpartie Dämpfer von Hochmontafon II

Details Sonntag, 11. Juni 2023 14:55

SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b überraschte noch einmal zum Saisonausklang und siegte gegen FC Raiffeisen Au mit 4:2. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich SPG Hochmontafon 1b beugen mussten. Im Hinspiel hatte der Gast das heimische Publikum beglückt und mit 6:2 gewonnen.

Mathias Auer brachte FC Au in der 21. Minute ins Hintertreffen. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Luca Durig schoss die Kugel zum 2:0 für Hochmontafon 1b über die Linie (51.). Das 1:2 von FC Raiffeisen Au bejubelte Heinrich Kohler (72.). SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b schoss in der 81. Minute das Tor zum 3:1. Für das 4:1 von SPG Hochmontafon 1b sorgte Alexander Montibeller, der in Minute 84 zur Stelle war. In der 90. Minute brachte Mario Hager das Netz für FC Au zum Zappeln. Schließlich strich Hochmontafon 1b die Optimalausbeute gegen den Tabellenprimus ein.

Nach dem letzten Spiel der Saison kann FC Raiffeisen Au die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der 2. Landesklasse feiern. In der Offensive rief der Gastgeber in 26 Spielen nur eine mäßige Leistung ab. 59 Treffer sind eine ausbaufähige Bilanz. FC Au beendet die Saison mit insgesamt 17 Siegen, zwei Remis und sieben Pleiten. FC Raiffeisen Au zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen.

Mit Rang acht hat SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b am Ende der Spielzeit eine Position im unteren Mittelfeld inne. Die Offensive von SPG Hochmontafon 1b lieferte in dieser Spielzeit regelmäßig eine überzeugende Vorstellung ab, während es in der Defensive das eine oder andere Mal knirschte. Mit einem Torverhältnis von 67:56 schließt Hochmontafon 1b das Fußballjahr ab. Was für SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. Zehn Siege und sieben Remis stehen neun Pleiten gegenüber.

2. Landesklasse: FC Raiffeisen Au – SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b, 2:4 (0:1)

90 Mario Hager 2:4

84 Alexander Montibeller 1:4

81 Lukas Pfeifer 1:3

72 Heinrich Kohler 1:2

51 Luca Durig 0:2

21 Mathias Auer 0:1

