Sieben Treffer zwischen Hochmontafon II und Mühlebach

Details Samstag, 12. August 2023 00:59

Zum Saisonstart boten SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b und SC Mühlebach den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:4.

Philipp Amann war es, der in der 17. Minute den Ball im Gehäuse von SPG Hochmontafon 1b unterbrachte. Das 1:1 des Heimteams stellte Luis Wittwer sicher (24.). Hochmontafon 1b musste den Treffer von Patrick Pexa zum 2:1 hinnehmen (30.). In der 43. Minute war Wittwer mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Nur eine Minute später erzielte SC Mühlebach die 3:2-Führung. Für das 4:2 des Gasts zeichnete Alejandro Herrera Lopez verantwortlich (71.). Nachdem Andre Moratti vom Unparteiischen mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde, musste SC Mühlebach in Unterzahl agieren (72.). Florian Netzer verkürzte für SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b später in der 85. Minute auf 3:4. Schließlich sprang für SC Mühlebach gegen SPG Hochmontafon 1b ein Dreier heraus.

Der nächste Gegner von Hochmontafon 1b, welcher in fünf Wochen, am 16.09.2023, empfangen wird, ist Hard 1b.

2. Landesklasse: SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b – SC Mühlebach, 3:4 (2:2)

85 Florian Netzer 3:4

71 Alejandro Herrera Lopez 2:4

60 Thomas Oelz 2:3

43 Luis Wittwer 2:2

30 Patrick Pexa 1:2

24 Luis Wittwer 1:1

17 Philipp Amann 0:1

