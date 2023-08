FC Schlins II rupft Mäder

Details Sonntag, 13. August 2023 01:51

Mäder konnte FC Schlins 1b zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:5.

Patrick Stark brachte FC Mäder in der 14. Minute ins Hintertreffen. Schlins 1b hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Stark schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (48.). Mert Altundal baute den Vorsprung von ERNE FC Schlins 1b in der 54. Minute aus. Das Heimteam überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 (60.). Rückstand und Unterzahl – nachdem Alican Akyildiz von Mäder auch noch die Ampelkarte kassiert hatte, schienen die Felle davongeschwommen zu sein (73.). Nicolai Schade gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für FC Schlins 1b (87.). Schließlich feierte Schlins 1b gegen FC Mäder am ersten Spieltag der neuen Saison einen verdienten Heimsieg.

2. Landesklasse: ERNE FC Schlins 1b – FC Mäder, 5:0 (1:0)

87 Nicolai Schade 5:0

60 Elias Lampacher 4:0

54 Mert Altundal 3:0

48 Patrick Stark 2:0

14 Patrick Stark 1:0

