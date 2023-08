Vandans gibt 2:0-Führung gegen RW Rankweil II aus der Hand!

Details Sonntag, 13. August 2023 01:52

SC Montafon Vandans ist mit einem Unentschieden gegen Licht und Wärme - Rot Weiss Rankweil 1b in die neue Saison gestartet. Die Teams trennten sich 2:2.

Dominik Fritz brachte SCM Vandans in der elften Minute in Front. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte das Heimteam einen knappen Vorsprung herausgespielt. In der 65. Minute bejubelte Vandans das 2:0. Saban Isik beförderte das Leder zum 1:2 von RW Rankweil 1b in die Maschen (85.). Kurz vor dem Ende des Spiels jubelte Erol Erkan mit seinen Teamkollegen über seinen Treffer in der 87. Minute, der einen Gleichstand herbeiführte. Gedanklich hatte SC Montafon Vandans den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte Licht und Wärme - Rot Weiss Rankweil 1b am Ende noch den Teilerfolg.

Das nächste Mal ist SCM Vandans am 14.10.2023 gefordert, wenn man bei Hard 1b antritt.

2. Landesklasse: SC Montafon Vandans – Licht und Wärme - Rot Weiss Rankweil 1b, 2:2 (1:0)

87 Erol Erkan 2:2

85 Saban Isik 2:1

65 David Schoepf 2:0

11 Dominik Fritz 1:0

