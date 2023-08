Höchst 1b siegt bei Hard 1b

Details Dienstag, 15. August 2023 02:07

Mit 1:2 verlor Hard 1b am vergangenen Samstag zu Hause gegen blum FC Höchst 1b.

Heinz Fladenhofer, Trainer blum FC-Höchst II: „Wir haben uns von Beginn an sehr schwer getan und fanden keinen Rhythmus bis auf die letzten zehn Minuten vor der Pause, in denen wir auch den Führungstreffer durch Maximilian Knuth erzielten. Leider brachte uns die Führung keine Sicherheit und es ging in der zweiten Halbzeit genau so weiter. Hard kam in der zweiten Halbzeit zum verdienten Ausgleich und war das bessere Team. Durch eine tolle Einzelleistung von Julius Keck konnten wir sieben Minuten vor Spielende den Siegestreffer erzielen. Ein glanzloser Sieg!“

2. Landesklasse: Hard 1b – blum FC Höchst 1b, 1:2 (0:1)

81 Julius Keck 1:2

70 Micha Froede 1:1

41 Maximilian Knuth 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.