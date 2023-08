Mühlebach mit starker Vorstellung gegen Wolfurt II

Details Samstag, 19. August 2023 02:04

SC Mühlebach fügte Wolfurt 1b am Freitag die erste Saisonniederlage bei und siegte mit 3:2.

In der ersten Minute traf SPG Wolfurt 1b zum ersten Mal ins Schwarze. Alejandro Herrera Lopez ließ sich in der 16. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für SC Mühlebach. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Wolfurt 1b traf zum 2:1 (52.). Das 2:2 von SC Mühlebach stellte Philipp Amann sicher (73.). Christian Amann machte in der 80. Minute das 3:2 der Gastgeber perfekt. Mit Ablauf der Spielzeit schlug SC Mühlebach SPG Wolfurt 1b 3:2.

SC Mühlebach übernahm mit dem Sieg gegen Wolfurt 1b die Tabellenführung.

SPG Wolfurt 1b liefte in der abgelaufenen Saison mit 26 Punkten auf dem zwölften Rang der Tabelle ein.

Mit drei Punkten auf der Habenseite steht Wolfurt 1b derzeit auf dem dritten Rang.

2. Landesklasse: SC Mühlebach – SPG Wolfurt 1b, 3:2 (1:1)

80 Christian Amann 3:2

73 Philipp Amann 2:2

52 Ardil Sahingoez 1:2

16 Alejandro Herrera Lopez 1:1

1 Ardil Sahingoez 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.