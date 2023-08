Höchst 1b springt nach Sieg gegen Vandans auf Tabellenplatz zwei

Details Sonntag, 20. August 2023 01:12

SCM Vandans hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten zwei Spielen ging der Gast kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 2:4 gegen blum FC Höchst 1b.

Für das 1:0 von Vandans zeichnete Johannes Ganahl verantwortlich (20.). Höchst 1b brachte das Netz in der 35. Minute für den Ausgleich zum Zappeln. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machten die Gastgeber das 2:1 (43.). Zur Pause wusste blum FC Höchst 1b eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der 56. Minute erzielte Dominik Fritz das 2:2 für SC Montafon Vandans. Nikolas Marleku schoss für Höchst 1b in der 67. Minute das dritte Tor. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als blum FC Höchst 1b für einen Treffer sorgte (95.). Am Ende verbuchte Höchst 1b gegen SCM Vandans die maximale Punkteausbeute.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Höchst 1b im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz.

Durch diese Niederlage fällt Vandans in der Tabelle auf Platz neun zurück.

In acht Wochen trifft SC Montafon Vandans auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 14.10.2023 bei Hard 1b antritt.

2. Landesklasse: blum FC Höchst 1b – SC Montafon Vandans, 4:2 (2:1)

95 Emre Kadir Gueven 4:2

67 Nikolas Marleku 3:2

56 Dominik Fritz 2:2

43 Emre Kadir Gueven 2:1

35 Emre Kadir Gueven 1:1

20 Johannes Ganahl 0:1

