Alberschwende 1b siegt dank Eigentor gegen Hochmontafon 1b

Details Sonntag, 20. August 2023 01:13

FC Sohm Alberschwende 1b und SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2.

Bevor es in die Pause ging, hatte Samuel Felder noch das 1:0 von SPG Hochmontafon 1b parat (44.). Mit einem Tor Vorsprung für den Gast ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Das 1:1 von Alberschw. 1b bejubelte Andreas Willam (53.). Christian Willam war es, der in der 70. Minute das Spielgerät im Tor von Hochmontafon 1b unterbrachte. Zu allem Überfluss musste Sebastian Wachter von SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b mit Gelb-Rot vom Platz (78.). Florian Netzer versenkte den Ball in der 82. Minute im Netz von A'schw. 1b. Florian Netzer erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte dem Gastgeber durch einen Selbsttreffer das 3:2 (90.). Als der Referee die Begegnung beim Stand von 3:2 letztlich abpfiff, hatte der Tabellenprimus die drei Zähler unter Dach und Fach.

Für FC Sohm Alberschwende 1b stand nach 26 Spieltagen in der vergangenen Saison der neunte Platz zu Buche.

Mit 37 Punkten aus den insgesamt 26 Partien der letzten Spielzeit stand SPG Hochmontafon 1b schließlich auf dem achten Platz.

Der nächste Gegner von Hochmontafon 1b, welcher in vier Wochen, am 16.09.2023, empfangen wird, ist Hard 1b.

2. Landesklasse: FC Sohm Alberschwende 1b – SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b, 3:2 (0:1)

90 Eigentor durch Florian Netzer 3:2

82 Florian Netzer 2:2

70 Christian Willam 2:1

53 Andreas Willam 1:1

44 Samuel Felder 0:1

