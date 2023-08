Alberschwennde II besiegt auswärts Wolfurt II souverän

Details Samstag, 26. August 2023 02:14

Gegen FC Sohm Alberschwende 1b holte sich SPG Wolfurt 1b eine 3:6-Schlappe ab.

Wolfurt 1b geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Andreas Willam das schnelle 1:0 für Alberschw. 1b erzielte. Domenik Ebner witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:0 für A'schw. 1b ein (32.). Für ruhige Verhältnisse sorgte der Tabellenführer, als man das 3:0 besorgte (34.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Philip Erath schoss die Kugel zum 1:3 für SPG Wolfurt 1b über die Linie (46.). Mit dem 4:1 durch Manuel Willam schien die Partie bereits in der 53. Minute mit FC Sohm Alberschwende 1b einen sicheren Sieger zu haben. In der 61. Minute lenkte Andreas Willam den Ball zugunsten von Wolfurt 1b ins eigene Netz. Ebner schraubte das Ergebnis in der 74. Minute mit dem 5:2 für Alberschw. 1b in die Höhe. Mit dem zweiten Treffer von Erath rückte SPG Wolfurt 1b wieder ein wenig an A'schw. 1b heran (81.). Durch ein Eigentor von Mario Thurnher verbesserte FC Sohm Alberschwende 1b den Spielstand auf 6:3 für sich (90.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem Gast am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Wolfurt 1b.

Bei SPG Wolfurt 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (11). Mit drei gesammelten Zählern hat der Gastgeber den achten Platz im Klassement inne. In dieser Saison sammelte SPG Wolfurt 1b bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

Die errungenen drei Zähler gingen für Alberschw. 1b einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

Am kommenden Samstag tritt Wolfurt 1b bei SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b an, während A'schw. 1b drei Tage zuvor ERNE FC Schlins 1b empfängt.

2. Landesklasse: SPG Wolfurt 1b – FC Sohm Alberschwende 1b, 3:6 (1:3)

90 Eigentor durch Mario Thurnher 3:6

81 Philip Erath 3:5

74 Domenik Ebner 2:5

61 Eigentor durch Andreas Willam 2:4

53 Manuel Willam 1:4

46 Philip Erath 1:3

34 Philipp Schoenberger 0:3

32 Domenik Ebner 0:2

9 Andreas Willam 0:1

