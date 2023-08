SPG Hochmontafon II holt gegen Rätia Bludenz den ersten Saisonsieg

Details Sonntag, 27. August 2023 02:55

Mit einer 1:3-Niederlage hat FC Fohrenburger Rätia Bludenz auch das dritte Saisonspiel verloren und somit einen klassischen Fehlstart hingelegt.

SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Luis Wittwer traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. In der 21. Minute brachte Florian Netzer das Netz für den Gast zum Zappeln. Ismail Kurt verkürzte für FC Rätia Bludenz später in der 33. Minute auf 1:2. SPG Hochmontafon 1b hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Das 3:1 von Hochmontafon 1b bejubelte Thomas Montibeller (52.). Der Schiedsrichter beendete das Spiel und damit schlug SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b Rätia Bludenz auswärts mit 3:1.

In der Tabelle liegt FC Fohrenburger Rätia Bludenz nach der Pleite weiter auf dem 13. Rang. Einen klassischen Fehlstart legte das Heimteam hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

SPG Hochmontafon 1b ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die neunte Position vorgerückt. Hochmontafon 1b hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man zwei Niederlagen kassiert.

Kommende Woche tritt FC Rätia Bludenz bei Licht und Wärme - Rot Weiss Rankweil 1b an (Freitag, 18:00 Uhr), einen Tag später genießt SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b Heimrecht gegen SPG Wolfurt 1b.

2. Landesklasse: FC Fohrenburger Rätia Bludenz – SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b, 1:3 (1:2)

