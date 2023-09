Hard II siegt in der Fremde bei Hochmontafon II

Details Sonntag, 17. September 2023 01:44

Hard 1b erreichte einen 4:2-Erfolg bei SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b. Hard 1b erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Luis Wittwer brachte sein Team in der sechsten Minute nach vorn. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Johannes Kucera zum Ausgleich für Hard 1b. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Mathias Auer brachte SPG Hochmontafon 1b nach 60 Minuten die 2:1-Führung. Für das zweite Tor von Hard 1b war Turgay Celik verantwortlich, der in der 68. Minute das 2:2 besorgte. Marvin Kohlhaupt brachte Hochmontafon 1b per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 77. und 86. Minute vollstreckte. In der Schlussphase wurde es dann noch einmal hitzig, Utku Aslan von Hard 1b musste vorzeitig zum Duschen (84.). Am Ende schlug Hard 1b SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b auswärts.

Bei SPG Hochmontafon 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts 14 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (16). Zu Hause entschied die Heimmannschaft in dieser Spielzeit bisher nicht eine Begegnung für sich. Mit sieben Zählern aus sechs Spielen steht Hochmontafon 1b momentan im Mittelfeld der Tabelle. Die bisherige Saisonbilanz von SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach.

Nach dem klaren Erfolg über SPG Hochmontafon 1b festigt Hard 1b den vierten Tabellenplatz. Offensiv konnte Hard 1b in der 2. Landesklasse kaum jemand das Wasser reichen, was die 16 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Hard 1b.

Als Nächstes steht für Hochmontafon 1b eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (16:45 Uhr) geht es gegen SC Montafon Vandans. Hard 1b empfängt – ebenfalls am Samstag – SPG Wolfurt 1b.

2. Landesklasse: SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b – Hard 1b, 2:4 (1:1)

86 Marvin Kohlhaupt 2:4

77 Marvin Kohlhaupt 2:3

68 Turgay Celik 2:2

60 Mathias Auer 2:1

45 Johannes Kucera 1:1

6 Luis Wittwer 1:0

