Alberschwende II deklassiert SCM Vandans

Details Sonntag, 17. September 2023 01:45

Alberschw. 1b stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog SCM Vandans mit einem 5:0-Erfolg das Fell über die Ohren. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

Ein Doppelpack brachte A'schw. 1b in eine komfortable Position: Domenik Ebner war gleich zweimal zur Stelle (4./19.). Bis der Unparteiische den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Für das 3:0 von FC Sohm Alberschwende 1b sorgte Manuel Willam, der in Minute 83 zur Stelle war. Die Gastgeber bauten den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Simon Schallert beförderte den Ball in der 85. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von Alberschw. 1b auf 4:0. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Ebner, der das 5:0 aus Sicht von A'schw. 1b perfekt machte (88.). Nach abgeklärter Leistung blickte FC Sohm Alberschwende 1b auf einen klaren Heimerfolg über Vandans.

Alberschw. 1b mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Mit 19 geschossenen Toren gehört A'schw. 1b offensiv zur Crème de la Crème der 2. Landesklasse. Nur einmal gab sich A'schw. 1b bisher geschlagen.

SC Montafon Vandans holte auswärts bisher nur drei Zähler. Wann finden die Gäste die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen FC Sohm Alberschwende 1b setzte es eine neuerliche Pleite, womit SCM Vandans im Klassement weiter abrutschte. In der Verteidigung von Vandans stimmt es ganz und gar nicht: 20 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Mit nun schon vier Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von SC Montafon Vandans alles andere als positiv. Die Lage von SCM Vandans bleibt angespannt. Gegen Alberschw. 1b musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Die Defensivleistung von Vandans lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen A'schw. 1b offenbarte SC Montafon Vandans eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Kommende Woche tritt FC Sohm Alberschwende 1b bei Vollbad FC Götzis 1b an (Samstag, 13:45 Uhr), am gleichen Tag genießt SCM Vandans Heimrecht gegen SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b.

2. Landesklasse: FC Sohm Alberschwende 1b – SC Montafon Vandans, 5:0 (2:0)

88 Domenik Ebner 5:0

85 Eigentor durch Simon Schallert 4:0

83 Manuel Willam 3:0

19 Domenik Ebner 2:0

4 Domenik Ebner 1:0

