Klarer Erfolg von Höchst II über FC Rätia Bludenz

Details Sonntag, 17. September 2023 01:43

Höchst 1b setzte sich standesgemäß gegen FC Rätia Bludenz mit 3:0 durch. An der Favoritenstellung ließ blum FC Höchst 1b keine Zweifel aufkommen und trug gegen Rätia Bludenz einen Sieg davon.

Vor dem Seitenwechsel sorgte Nikolas Marleku mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für FC Fohrenburger Rätia Bludenz. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich Höchst 1b, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Dario Stanojevic ließ sich in der 70. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:0 für das Heimteam. Dann sah auch noch Amer Redzic in der 83. Minute die Gelb-Rote Karte: Die Partie schien für FC Rätia Bludenz gelaufen. In ruhiges Fahrwasser brachte der Tabellenführer sich, indem man das 3:0 erzielte (87.). Letzten Endes ging Höchst 1b im Duell mit Rätia Bludenz als Sieger hervor.

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen blum FC Höchst 1b in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Erfolgsgarant von Höchst 1b ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 21 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Höchst 1b setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon sechs Siege auf dem Konto.

FC Fohrenburger Rätia Bludenz ist nach sechs absolvierten Spielen Tabellenletzter. Vollstreckerqualitäten demonstrierte FC Rätia Bludenz bislang noch nicht. Der Angriff des Gasts ist mit fünf Treffern der erfolgloseste der 2. Landesklasse. Nur einmal ging Rätia Bludenz in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Am kommenden Sonntag trifft blum FC Höchst 1b auf FC Mäder, FC Fohrenburger Rätia Bludenz spielt tags zuvor gegen ERNE FC Schlins 1b.

2. Landesklasse: blum FC Höchst 1b – FC Fohrenburger Rätia Bludenz, 3:0 (1:0)

87 Emre Kadir Gueven 3:0

70 Dario Stanojevic 2:0

45 Nikolas Marleku 1:0

