Hard II lässt Wolfurt II keine Chance

Details Sonntag, 24. September 2023 01:47

Bei Hard 1b gab es für SPG Wolfurt 1b nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 0:4. Hard 1b erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Turgay Celik brachte den Gastgeber in der 16. Spielminute in Führung. Zur Pause war Hard 1b im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. In der 46. Minute brachte Tobias Langer das Netz für Hard 1b zum Zappeln. Sandro Zimmermann überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für Hard 1b (52.). Marco Meusburger besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für Hard 1b (84.). Letztlich feierte Hard 1b gegen Wolfurt 1b nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Nach dem klaren Erfolg über SPG Wolfurt 1b festigt Hard 1b den vierten Tabellenplatz. Wer Hard 1b besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst sieben Gegentreffer kassierte Hard 1b. Fünf Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Hard 1b. Hard 1b ist seit drei Spielen unbezwungen.

Wolfurt 1b findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Die bisherige Saisonbilanz von SPG Wolfurt 1b bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und vier Pleiten schwach. Mit vier von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Wolfurt 1b noch Luft nach oben.

Am kommenden Samstag tritt Hard 1b bei ERNE FC Schlins 1b an, während SPG Wolfurt 1b einen Tag später SC Montafon Vandans empfängt.

2. Landesklasse: Hard 1b – SPG Wolfurt 1b, 4:0 (1:0)

84 Marco Meusburger 4:0

52 Sandro Zimmermann 3:0

46 Tobias Langer 2:0

16 Turgay Celik 1:0

