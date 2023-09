Alberschwende II spielt beim FC Götzis II groß auf

Details Sonntag, 24. September 2023 01:48

Alberschw. 1b erreichte einen 3:0-Erfolg bei FC Götzis 1b. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. A'schw. 1b löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Domenik Ebner brach für FC Sohm Alberschwende 1b den Bann und markierte in der 68. Minute die Führung. Manuel Willam glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für die Gäste (84./93.). Am Schluss siegte Alberschw. 1b gegen Götzis 1b.

Vollbad FC Götzis 1b hat auch nach der Pleite die zwölfte Tabellenposition inne. Mit erst acht erzielten Toren hat der Gastgeber im Angriff Nachholbedarf. FC Götzis 1b musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Götzis 1b insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Nach dem klaren Erfolg über Vollbad FC Götzis 1b festigt A'schw. 1b den zweiten Tabellenplatz. 22 Tore – mehr Treffer als FC Sohm Alberschwende 1b erzielte kein anderes Team der 2. Landesklasse. Sechs Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von FC Sohm Alberschwende 1b.

FC Götzis 1b steckt nach sechs Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Alberschw. 1b mit aktuell 18 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Götzis 1b tritt am kommenden Samstag bei SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b an, A'schw. 1b empfängt am selben Tag SC Röfix Röthis 1b.

2. Landesklasse: Vollbad FC Götzis 1b – FC Sohm Alberschwende 1b, 0:3 (0:0)

93 Manuel Willam 0:3

84 Manuel Willam 0:2

68 Domenik Ebner 0:1

