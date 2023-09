Vandans verliert nach Ausschluss gegen Hochmontafon II

Details Sonntag, 24. September 2023 01:49

Am Samstag trafen SCM Vandans und SPG Hochmontafon 1b aufeinander. Das Match entschieden die Gäste mit 3:1 für sich. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Hochmontafon 1b wurde der Favoritenrolle gerecht.

Vor 600 Zuschauern markierte Florian Netzer das 1:0 für SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b (8.). Das 1:1 von Vandans stellte Marc Andre Patterer sicher (33.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Patrick Roos von SC Montafon Vandans sah in der 72. Minute die Gelb-Rote Karte und musste vom Feld – der Knackpunkt des Spiels. Florian Thurner versenkte die Kugel zum 2:1 (73.). SPG Hochmontafon 1b baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Luis Wittwer in der 93. Minute traf. Am Schluss gewann Hochmontafon 1b gegen SCM Vandans.

23 Gegentreffer musste Vandans im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. In der Tabelle liegt das Heimteam nach der Pleite weiter auf dem elften Rang. SC Montafon Vandans musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SCM Vandans insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Vandans nur drei Zähler.

Bei SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts 15 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (19). Mit dem Dreier sprang SPG Hochmontafon 1b auf den fünften Platz der 2. Landesklasse. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat Hochmontafon 1b derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Sonntag tritt SC Montafon Vandans bei SPG Wolfurt 1b an, während SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b einen Tag zuvor Vollbad FC Götzis 1b empfängt.

2. Landesklasse: SC Montafon Vandans – SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b, 1:3 (1:1)

93 Luis Wittwer 1:3

73 Florian Thurner 1:2

33 Marc Andre Patterer 1:1

8 Florian Netzer 0:1

