Höchst II holt mit Feldspieler im Tor Remis gegen Mäder

Details Dienstag, 26. September 2023 00:46

Blum FC Höchst 1b ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen FC Mäder hinausgekommen. Mäder erwies sich gegen Höchst 1b als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

Heinz Fladenhofer, Trainer blum FC Höchst II: „Das Spiel gegen den FC Mäder begann für uns optimal Bereits in der zweiten Spielminute konnten wir durch ein schön herausgespieltes Tor mit 1:0 in Führung gehen. Dann in der 14. Spielminute ein herber Rückschlag für uns als unser Torhüter nach einem Foul die Rote Karte bekam. Somit mussten wir mit Maximilian Keck einen Feldspieler ins Tor stellen. Trotzdem konnten wir in der 19. Spielminute unsere Führung auf 2:0 ausbauen.

Meine Mannschaft hatte das Spiel trotz einen Mann weniger bis zur Pause sehr gut unter Kontrolle. In der zweiten Halbzeit wurde der FC Mäder immer offensiver und kam zu einigen guten Torchancen. Aber auch wir hatten beim Stand von 2:0 die eine oder andere gute Konterchance. In der 60. Spielminute kam der Gegner dann zum Anschlusstreffer. Ein paar Minuten später hatten wir wieder zwei sehr gute Torchancen, die wir nicht nutzen konnten. So kam es wie es kommen musste und der FC-Mäder erzielte in der 80. Spielminute den Ausgleich zum 2:2. Danach schleppte sich meine Mannschaft mit der letzte Kraft noch über die Ziellinie und wir holten wenigstens noch diesen einen Punkt. Wenn wir die Konter besser fertig gespielt hätten, wäre sogar ein Sieg möglich gewesen. Trotzdem bin ich stolz auf mein Team, das bis zum Schluss aufopfernd kämpfte!“

2. Landesklasse: blum FC Höchst 1b – FC Mäder, 2:2 (2:0)

80 Oguzhan Demirtas 2:2

60 Melih Yildirim 2:1

19 Julius Keck 2:0

2 Nikolas Marleku 1:0

