Fünf Treffer von Luis Wittwer für Hochmontafon gegen Götzis II

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 01:16

Auch wenn die Verhältnisse vor dem Spiel klar waren, überraschte das deutliche Ergebnis. Am Ende hatte SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b Vollbad FC Götzis 1b mit 11:1 überrannt. SPG Hochmontafon 1b ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Kurz nach Spielbeginn schockte Luis Wittwer FC Götzis 1b und traf für Hochmontafon 1b im Doppelpack (4./5.). SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Samuel Felder (9.). Mit dem Tor zum 4:0 steuerte Wittwer bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (18.). Amar Nuhic beförderte das Leder zum 1:4 von Götzis 1b über die Linie (25.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Wittwer in der 29. Minute. Bis zur Pause hielt die Defensive von Vollbad FC Götzis 1b dicht, sodass sich der Vorsprung von SPG Hochmontafon 1b nicht weiter vergrößerte. Dem 6:1 durch Wittwer (55.) ließen Philipp Fitz (62.), Josef Rudigier (67.), Luca Durig (71.) und Lukas Pfeifer (88.) weitere Treffer für Hochmontafon 1b folgen. Das 11:1 für die Heimmannschaft stellte Durig sicher. In der 90. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Mit dem Schlusspfiff des Unparteiischen fuhr SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b einen exorbitant hohen Sieg ein und FC Götzis 1b trat mit einer 1:11-Abfuhr die Heimreise an.

Bei SPG Hochmontafon 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts 16 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (30). Im Tableau hatte der Sieg von Hochmontafon 1b keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sieben. Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b bei. SPG Hochmontafon 1b erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Mit 33 Gegentreffern ist Götzis 1b die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. In der Tabelle liegt der Gast nach der Pleite weiter auf dem zwölften Rang. Die Ausbeute der Offensive ist bei Vollbad FC Götzis 1b verbesserungswürdig, was man an den erst neun geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von FC Götzis 1b alles andere als positiv. Die Misere von Götzis 1b hält an. Insgesamt kassierte Vollbad FC Götzis 1b nun schon vier Niederlagen am Stück.

Hochmontafon 1b stellt sich am Sonntag (13:45 Uhr) bei SC Röfix Röthis 1b vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt FC Götzis 1b SPG Wolfurt 1b.

2. Landesklasse: SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b – Vollbad FC Götzis 1b, 11:1 (5:1)

90 Luca Durig 11:1

88 Lukas Pfeifer 10:1

71 Luca Durig 9:1

67 Josef Rudigier 8:1

62 Philipp Fitz 7:1

55 Luis Wittwer 6:1

29 Luis Wittwer 5:1

25 Amar Nuhic 4:1

18 Luis Wittwer 4:0

9 Samuel Felder 3:0

5 Luis Wittwer 2:0

4 Luis Wittwer 1:0

