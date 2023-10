Schlins II gewinnt Spitzenspiel gegen Hard II

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 01:17

Durch ein 4:2 holte sich ERNE FC Schlins 1b in der Partie gegen Hard 1b drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich FC Schlins 1b die Nase vorn.

Das erste Tor des Spiels ging an Hard 1b. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Schlins 1b, denn Unglücksrabe Andreas Bont beförderte den Ball ins eigene Netz (33.). Ein Tor auf Seiten von Hard 1b machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Kilian Krassnig versenkte die Kugel zum 2:0 (50.). ERNE FC Schlins 1b traf etwas später zum 1:2 (62.). Ibrahim Aktas glich nur wenig später für den Gastgeber aus (65.). Dass FC Schlins 1b in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Elias Lampacher, der in der 80. Minute zur Stelle war. Schlins 1b erzielte in der 84. Minute das 4:2. Hard 1b hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein.

Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte FC Schlins 1b deutlich. Insgesamt nur sechs Zähler weist ERNE FC Schlins 1b in diesem Ranking auf.

Hard 1b baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Schlins 1b ist jetzt mit 15 Zählern punktgleich mit Hard 1b und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 18:15 auf dem vierten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Nächster Prüfstein für ERNE FC Schlins 1b ist SC Montafon Vandans (Samstag, 16:00 Uhr). Hard 1b misst sich am selben Tag mit FC Fohrenburger Rätia Bludenz (15:30 Uhr).

2. Landesklasse: ERNE FC Schlins 1b – Hard 1b, 4:2 (0:1)

84 Elias Stoss 4:2

80 Elias Lampacher 3:2

65 Ibrahim Aktas 2:2

62 Elias Stoss 1:2

50 Kilian Krassnig 0:2

33 Eigentor durch Andreas Bont 0:1

