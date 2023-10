Alberschwende II lässt es gegen Röthis II richtig krachen

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 01:18

SC Röfix Röthis 1b konnte FC Sohm Alberschwende 1b nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Alberschw. 1b enttäuschte die Erwartungen nicht.

Domenik Ebner brachte das Heimteam in der 19. Spielminute in Führung. SC Röthis 1b glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Referee beide Teams mit der knappen Führung für A'schw. 1b in die Kabinen. Durch ein Eigentor von Mateo Herceg verbesserte FC Sohm Alberschwende 1b den Spielstand auf 2:0 für sich (58.). Ebner baute den Vorsprung des Tabellenprimus in der 60. Minute aus. Leander Christof verkürzte für Röthis 1b später in der 71. Minute auf 1:3. Für klare Verhältnisse sorgte A'schw. 1b, indem man das 4:1 markierte (91.). Zum Schluss feierte FC Sohm Alberschwende 1b einen dreifachen Punktgewinn gegen SC Röfix Röthis 1b.

Die errungenen drei Zähler gingen für Alberschw. 1b einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Die Offensive von A'schw. 1b in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SC Röthis 1b war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 26-mal schlugen die Angreifer von FC Sohm Alberschwende 1b in dieser Spielzeit zu. Nur einmal gab sich A'schw. 1b bisher geschlagen. In den letzten fünf Partien rief FC Sohm Alberschwende 1b konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Röthis 1b findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. SC Röfix Röthis 1b ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Am kommenden Sonntag trifft Alberschw. 1b auf Licht und Wärme - Rot Weiss Rankweil 1b, SC Röthis 1b spielt am selben Tag gegen SPG Hochmontafon 1b.

2. Landesklasse: FC Sohm Alberschwende 1b – SC Röfix Röthis 1b, 4:1 (1:0)

91 Kaspar Kuenzler 4:1

71 Leander Christof 3:1

60 Domenik Ebner 3:0

58 Eigentor durch Mateo Herceg 2:0

19 Domenik Ebner 1:0

