Erste Saisonniederlage für Höchst II auswärts gegen Klostertal

Obwohl Höchst 1b auf dem Papier der klare Favorit war, musste der Gast gegen Klostertal eine überraschende 0:3-Pleite einstecken. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von blum FC Höchst 1b. Doch die Erwartungen erfüllten sich nicht.

FC Klostertal ging in Minute acht in Front. Bereits in der 15. Minute erhöhte Slobodan Stanojevic den Vorsprung der Heimmannschaft. Die Hintermannschaft von Höchst 1b ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Manuel Vonbank vollendete zum dritten Tagestreffer in der 50. Spielminute. Der Referee schickte Jonas Fritz von Klostertal mit Rot zum Duschen (59.). In Unterzahl spielen zu müssen stellte für FC Klostertal nicht das geringste Hindernis dar: Man besiegte blum FC Höchst 1b eindrucksvoll mit 3:0.

Heinz Fladenhofer, Trainer blum FC Höchst II: „Leider hat mein Team in den ersten zwanzig Minuten alle Fußballtugenden wie Laufbereitschaft, aggressives Zweikampfverhalten, taktische Grundordnung offensiv und defensiv vermissen lassen. So stand es bereits nach fünfzehn Spielminuten 2:0 für Klostertal. Danach bemühte sich mein Team und zeigte teilweise, dass wir nicht um sonst ganz vorne in der Tabelle stehen. Doch nach dem 3 zu 0 in der 50 Spielminute nach einem katastrophalen Abwehrfehler war die Partie gelaufen. Wir hätten an diesem Tag noch weiß ich, wie lange spielen können und hätten kein Tor geschossen. So ist sie eben passiert die erste Niederlage in dieser Saison. Ietzt heißt es schnell durchschütteln, Kopf nach oben und nach vorne schauen, denn jetzt kommen die Spitzenspiele gegen Mühlebach und Alberschwende. Voller Fokus auf die nächsten Aufgaben!“

Klostertal machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang elf. In dieser Saison sammelte FC Klostertal bisher zwei Siege und kassierte fünf Niederlagen.

Nach acht gespielten Runden gehen bereits 19 Punkte auf das Konto von Höchst 1b und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Die gute Bilanz von blum FC Höchst 1b hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Höchst 1b bisher sechs Siege, ein Remis und eine Niederlage.

Am nächsten Samstag (16:00 Uhr) reist Klostertal zu FC Mäder, am gleichen Tag begrüßt blum FC Höchst 1b SC Mühlebach vor heimischem Publikum.

2. Landesklasse: FC Klostertal – blum FC Höchst 1b, 3:0 (2:0)

50 Manuel Vonbank 3:0

15 Slobodan Stanojevic 2:0

8 Kevin Koeb 1:0

