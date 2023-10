FC Götzis II beendet gegen Wolfurt II die schwarze Serie

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 02:08

FC Götzis 1b errang am Samstag einen 5:3-Sieg über Wolfurt 1b. Mit breiter Brust war Wolfurt 1b zum Duell mit Götzis 1b angetreten – der Spielverlauf ließ bei SPG Wolfurt 1b jedoch Ernüchterung zurück.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Vollbad FC Götzis 1b bereits in Front. Philipp Fehle markierte in der zweiten Minute die Führung. Lange währte die Freude des Gastgebers nicht, denn schon in der fünften Minute schoss Sergej Vukovic den Ausgleichstreffer für SPG Wolfurt 1b. Das 2:1 von FC Götzis 1b bejubelte Florian Widmann (11.). Für das 3:1 von Götzis 1b zeichnete Matthias Bodemann verantwortlich (17.). Julius Marent schlug doppelt zu und glich damit für Wolfurt 1b aus (25./28.). Sechs Minuten später ging Vollbad FC Götzis 1b durch den zweiten Treffer von Widmann in Führung. Zur Pause wusste FC Götzis 1b eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Mit dem 5:3 sicherte Widmann Götzis 1b nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (48.). Am Ende behielt Vollbad FC Götzis 1b gegen SPG Wolfurt 1b die Oberhand.

Vollbad FC Götzis 1b tritt am Samstag, den 14.10.2023, um 13:45 Uhr, bei ERNE FC Schlins 1b an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt Wolfurt 1b SC Röfix Röthis 1b.

2. Landesklasse: Vollbad FC Götzis 1b – SPG Wolfurt 1b, 5:3 (4:3)

48 Florian Widmann 5:3

34 Florian Widmann 4:3

28 Julius Marent 3:3

25 Julius Marent 3:2

17 Matthias Bodemann 3:1

11 Florian Widmann 2:1

5 Sergej Vukovic 1:1

2 Philipp Fehle 1:0

