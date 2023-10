Remis im Spitzenspiel zwischen Höchst II und Mühlebach

Details Dienstag, 10. Oktober 2023 00:40

Gipfeltreffen in der 9. Runde der 2. Landesklasse zwischen dem blum FC Höchst II und dem SC Mühlebach. Am Ende steht ein 2:2, das so wohl in Ordnung geht. Leader Alberschwende II kann das Remis der beiden Verfolger im direkten Duell nicht nützen – eine Nullnummer in Rankweil. Deswegen führt Alberschwende II die Tabelle weiterhin mit zwei Zählern Vorsprung auf Höchst und mit drei Zählern Vorsprung auf Mühlebach an.

Gerechtes Unentschieden!

Heinz Fladenhofer, Trainer blum FC Höchst II: „Es hat sich von Beginn an gezeigt, dass vom taktischen her zwei Spitzenteams in der 2. Landesklasse auf dem Platz standen. Beide Teams spielten sehr diszipliniert gegen den Ball und stellten die Räume sehr gut zu. Gerade in der ersten Halbzeit war das Spiel etwas zerfahren und auf beiden Seiten gab es viele Fehlpässe. Einmal kurz vor der Pause konnte mein Team den freien Raum gut bespielen und Marleku Nikolas bediente Keck Julius ideal und so konnten wir mit 1:0 in Führung gehen.

Nach der Pause war Mühlebach die etwas bessere Mannschaft und konnte nach einem Eckball den Ausgleich erzielen. Allerdings hatten wir dann in der 92 Spielminute den Matschball als Manuel Plankensteiner alleine vor dem gegnerischen Tor den Ball leider über das Gehäuse schoss. So endete die Partie mit einem gerechten Unentschieden!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.