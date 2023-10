Mäder besiegt Klostertal klar

Details Dienstag, 10. Oktober 2023 02:21

FC Mäder erteilte FC Klostertal eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für Mäder. FC Mäder ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Klostertal einen klaren Erfolg.

Ein Doppelpack brachte Mäder in eine komfortable Position: Harun Ocak war gleich zweimal zur Stelle (7./21.). Kerim Dagli schraubte das Ergebnis in der 35. Minute mit dem 3:0 für die Heimmannschaft in die Höhe. Die Überlegenheit von FC Mäder spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Ocak legte in der 55. Minute zum 4:0 für Mäder nach. Mäder baute den Vorsprung in der 76. Minute aus. In der Schlussminute stellte der Schiedsrichter noch Alexander Bischof von FC Klostertal mit Gelb-Rot vom Platz. Am Ende fuhr Mäder einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte FC Mäder bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Klostertal in Grund und Boden spielte.

FC Mäder tritt am Samstag, den 14.10.2023, um 15:00 Uhr, bei SC Mühlebach an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt FC Klostertal FC Fohrenburger Rätia Bludenz.

2. Landesklasse: FC Mäder – FC Klostertal, 5:0 (3:0)

76 Yunus Oezdemir 5:0

55 Harun Ocak 4:0

35 Kerim Dagli 3:0

21 Harun Ocak 2:0

7 Harun Ocak 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.