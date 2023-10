Alberschwende II entscheidet Topduell gegen Höchst II für sich

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 02:08

Mit FC Sohm Alberschwende 1b und blum FC Höchst 1b trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für den Gast schien Alberschw. 1b aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 2:5-Niederlage stand. A'schw.

1b ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Höchst 1b einen klaren Erfolg.

Manuel Willam brachte FC Sohm Alberschwende 1b in der neunten Minute in Front. Das 2:0 ließ die Gastgeber zum zweiten Mal im Match jubeln (19.). Mit dem 3:0 von Nicolas Rhomberg für den Tabellenführer war das Spiel eigentlich schon entschieden (22.). Lukas Helbok verkürzte für blum FC Höchst 1b später in der 36. Minute auf 1:3. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte David Winder seine Chance und schoss das 4:1 (44.) für Alberschw. 1b. Die Überlegenheit von A'schw. 1b spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Für das 5:1 sorgte Alberschw. 1b in Minute 77. Kurz vor Ultimo war noch Mohammet Durmus Demircan zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Höchst 1b verantwortlich (84.). In Unterzahl spielen zu müssen stellte für A'schw. 1b nicht das geringste Hindernis dar: Man besiegte blum FC Höchst 1b eindrucksvoll.

Nach zehn Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für FC Sohm Alberschwende 1b 25 Zähler zu Buche. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Alberschw. 1b stets gesorgt, mehr Tore als A'schw. 1b (31) markierte nämlich niemand in der 2. Landesklasse. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der FC Sohm Alberschwende 1b ungeschlagen ist.

Nach zehn absolvierten Begegnungen nimmt Höchst 1b den vierten Platz in der Tabelle ein. Sechs Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat blum FC Höchst 1b momentan auf dem Konto. Höchst 1b rutschte weiter ab und bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne Dreier.

Nächster Prüfstein für Alberschw. 1b ist FC Mäder (Samstag, 14:00 Uhr). Blum FC Höchst 1b misst sich am selben Tag mit SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b (13:45 Uhr).

2. Landesklasse: FC Sohm Alberschwende 1b – blum FC Höchst 1b, 5:2 (4:1)

84 Mohammet Durmus Demircan 5:2

77 Kaspar Kuenzler 5:1

44 David Winder 4:1

36 Lukas Helbok 3:1

22 Nicolas Rhomberg 3:0

19 Kaspar Kuenzler 2:0

9 Manuel Willam 1:0

