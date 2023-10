Doppelpack von Luca Durig reicht Hochmontafon II in Höchst nicht zu einem Punkt

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 02:30

Höchst 1b und SPG Hochmontafon 1b boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag blum FC Höchst 1b bereits in Front. Maximilian Keck markierte in der dritten Minute die Führung. Dario Stanojevic beförderte das Leder zum 2:0 des Gastgebers über die Linie (30.). In derselben Minute war Lukas Stemer von Hochmontafon 1b des Platzes verwiesen worden. Der Schiedsrichter schickte schließlich beide Mannschaften ohne weitere Änderung am Spielstand in die Kabinen. Luca Durig schlug doppelt zu und glich damit für SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b aus (66./70.). Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Höchst 1b noch einen Treffer parat hatte (90.). Schließlich strich blum FC Höchst 1b die Optimalausbeute gegen SPG Hochmontafon 1b ein.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo Höchst 1b nun auf dem zweiten Platz steht. Die Saison von blum FC Höchst 1b verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sieben Siegen, zwei Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. Nach vier sieglosen Spielen ist Höchst 1b wieder in der Erfolgsspur.

Trotz der Niederlage belegt Hochmontafon 1b weiterhin den siebten Tabellenplatz. 37 Tore – mehr Treffer als der Gast erzielte kein anderes Team der 2. Landesklasse. Fünf Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Sonntag trifft blum FC Höchst 1b auf SPG Wolfurt 1b, SPG Hochmontafon 1b spielt tags zuvor gegen FC Mäder.

2. Landesklasse: blum FC Höchst 1b – SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b, 3:2 (2:0)

90 Manuel Plankensteiner 3:2

70 Luca Durig 2:2

66 Luca Durig 2:1

30 Dario Stanojevic 2:0

3 Maximilian Keck 1:0

