Alberschwende II schießt gegen Klostertal Tore am laufenden Band

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 03:56

FC Sohm Alberschwende 1b zog FC Klostertal das Fell über die Ohren: 1:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. Alberschw. 1b setzte sich standesgemäß gegen Klostertal durch.

Gleich zu Spielbeginn traf A'schw. 1b zur frühen Führung (4.). Mit einem schnellen Hattrick (33./36./38.) zum 4:0 schockte Manuel Willam FC Klostertal. Das überzeugende Auftreten von FC Sohm Alberschwende 1b fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. In der 46. Minute überwand Klostertal die Abwehr von Alberschw. 1b und beförderte das Leder ins gegnerische Netz. Für den nächsten Erfolgsmoment von A'schw. 1b sorgte Willam (83.), ehe Moritz Ratz das 6:1 markierte (93.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhr das Heimteam einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

FC Sohm Alberschwende 1b ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen. Gegen FC Klostertal verbuchte man bereits den neunten Saisonsieg. Prunkstück von Alberschw. 1b ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 15 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Nur zweimal gab sich A'schw. 1b bisher geschlagen. Die letzten Resultate von FC Sohm Alberschwende 1b konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von Klostertal immens. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von FC Klostertal liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 43 Gegentreffer fing. In dieser Saison sammelte Klostertal bisher vier Siege und kassierte acht Niederlagen. Die Lage von FC Klostertal bleibt angespannt. Gegen Alberschw. 1b musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

A'schw. 1b stellt sich am Samstag (14:30 Uhr) bei SC Mühlebach vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Klostertal SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b.

2. Landesklasse: FC Sohm Alberschwende 1b – FC Klostertal, 6:1 (4:1)

93 Moritz Ratz 6:1

83 Manuel Willam 5:1

46 Andreas Kueng 4:1

38 Manuel Willam 4:0

36 Manuel Willam 3:0

33 Manuel Willam 2:0

4 Kaspar Kuenzler 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.