Ausgleich van Hard II gegen Röthis II bleibt nur Ehrentreffer

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 03:56

SC Röthis 1b spuckte Hard 1b in die Suppe und siegte deutlich mit 4:1. Hängende Köpfe bei den Platzherren von Hard 1b, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen.

Für den Führungstreffer von Röthis 1b zeichnete Alexander Kopf verantwortlich (9.). In der 38. Minute verhinderte die Hintermannschaft der Gäste den Gegentreffer von Hard 1b nicht, sodass die Partie nun wieder ausgeglichen war. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Laurin Katnik stellte die Weichen für SC Röfix Röthis 1b auf Sieg, als er in Minute 47 mit dem 2:1 zur Stelle war. In der 78. Minute brachte Mateo Herceg das Netz für SC Röthis 1b zum Zappeln. In der 80. Minute legte Lucas Fuchs zum 4:1 zugunsten von Röthis 1b nach. Letzten Endes holte SC Röfix Röthis 1b gegen Hard 1b drei Zähler.

Trotz der Schlappe behält Hard 1b den fünften Tabellenplatz bei. Sieben Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto. Hard 1b baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SC Röthis 1b in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. Röthis 1b bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und sechs Pleiten.

Nächster Prüfstein für Hard 1b ist Licht und Wärme - Rot Weiss Rankweil 1b (Sonntag, 11:30 Uhr). SC Röfix Röthis 1b misst sich am selben Tag mit SC Montafon Vandans (11:45 Uhr).

2. Landesklasse: Hard 1b – SC Röfix Röthis 1b, 1:4 (1:1)

80 Lucas Fuchs 1:4

78 Mateo Herceg 1:3

47 Laurin Katnik 1:2

38 Micha Froede 1:1

9 Alexander Kopf 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.