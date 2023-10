FC Götzis II siegt im Kellerduell in Vandans

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 03:57

FC Götzis 1b verbuchte wichtige Punkte im Kellerduell gegen Vandans durch einen 3:1-Erfolg. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Vollbad FC Götzis 1b heißen konnte.

Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Für den Führungstreffer von Götzis 1b zeichnete Lukas Eberhardt verantwortlich (50.). Das 1:1 von SC Montafon Vandans bejubelte Marc Andre Patterer (79.). Dass Vollbad FC Götzis 1b in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Florian Widmann, der in der 84. Minute zur Stelle war. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Niklas Steinkellner für einen Treffer sorgte (94.). Der Schiedsrichter beendete schließlich das Spiel und somit kassierte SCM Vandans eine schmerzliche Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf.

Insbesondere an vorderster Front kommt Vandans nicht zur Entfaltung, sodass nur 13 erzielte Treffer auf das Konto des Heimteams gehen. SC Montafon Vandans musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SCM Vandans insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Zuletzt war bei Vandans der Wurm drin. In den letzten acht Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Mit erschreckenden 47 Gegentoren stellt FC Götzis 1b die schlechteste Abwehr der Liga. Der Gast bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und acht Pleiten.

Trotz der drei Zähler machte Götzis 1b im Klassement keinen Boden gut. In der Defensivabteilung von SC Montafon Vandans knirscht es gewaltig, weshalb SCM Vandans weiter im Schlamassel steckt.

Am kommenden Sonntag trifft Vandans auf SC Röfix Röthis 1b, Vollbad FC Götzis 1b spielt tags zuvor gegen FC Fohrenburger Rätia Bludenz.

2. Landesklasse: SC Montafon Vandans – Vollbad FC Götzis 1b, 1:3 (0:0)

94 Niklas Steinkellner 1:3

84 Florian Widmann 1:2

79 Marc Andre Patterer 1:1

50 Lukas Eberhardt 0:1

