Eitel Sonnenschein bei Höchst II, Ernüchterung bei Schlins II

Details Sonntag, 05. November 2023 01:46

Mit 2:5 verlor FC Schlins 1b am vergangenen Samstag deutlich gegen Höchst 1b. Blum FC Höchst 1b ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Schlins 1b einen klaren Erfolg.

Heinz Fladenhofer, Trainer blum FC Höchst II: „In der ersten Halbzeit waren wir klar das bessere Team, vor allem der erst 16-jährige Kaufic Tom Jones spielte groß auf. Das erste Tor erzielte er selbst und beim zweiten Treffer lieferte er die Vorlage. In der zweiten Halbzeit zeigte Schlins das sie nicht um sonst ganz vorne mitspielen und gewannen diese mit 2:1. Das war aber nur ein kleiner Schönheitsfehler!!! Schlussendlich feierte mein Team einen hochverdienten Sieg. Herzliche Gratulation an mein Team und Trainerstab, die alle in diesem Hinrunde eine ausgezeichnete Leistung gebracht haben. Jetzt geht es in die verdiente Winterpause und Ende Jänner beginnt dann schon wieder die Vorbereitung für die Rückrunde. Herzlichen Dank auch noch an das Ligaportal Team für die tolle Berichterstattung!“

Die errungenen drei Zähler gingen für blum FC Höchst 1b einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Mit dem Sieg knüpfte blum FC Höchst 1b an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Höchst 1b neun Siege und zwei Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte.

In der Tabelle liegt FC Schlins 1b nach der Pleite weiter auf dem vierten Rang. Sieben Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

Mit insgesamt 29 Zählern befindet sich Höchst 1b voll in der Spur. Die Formkurve von Schlins 1b dagegen zeigt nach unten.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 30.03.2024 empfängt blum FC Höchst 1b dann im nächsten Spiel Hard 1b, während ERNE FC Schlins 1b am gleichen Tag bei FC Mäder antritt.

2. Landesklasse: blum FC Höchst 1b – ERNE FC Schlins 1b, 5:2 (4:0)

81 Markus Maier 5:2

75 Ahmet Han Asik 5:1

57 Andreas Bont 4:1

37 Robert Blum 4:0

18 Anes Ikanovic 3:0

7 Robert Blum 2:0

4 Tom Jones Kaufic 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.