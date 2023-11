Mäder bringt Wolfurt II herbe Pleite bei

Details Sonntag, 05. November 2023 01:46

FC Mäder erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen SPG Wolfurt 1b. Mäder ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Wolfurt 1b einen klaren Erfolg.

Gleich zu Spielbeginn traf FC Mäder zur frühen Führung (3.). Amir Bolic erhöhte für das Heimteam auf 2:0 (35.). Mit der Führung für Mäder ging es in die Halbzeitpause. Yasin Acikel legte in der 74. Minute zum 3:0 für FC Mäder nach. Mäder musste den Treffer von Sergej Vukovic zum 1:3 hinnehmen (81.). FC Mäder baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Patrick Julian Rak in der 94. Minute traf. Ein starker Auftritt ermöglichte Mäder am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen SPG Wolfurt 1b.

FC Mäder schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 23 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz fünf. Mit dem Sieg baute FC Mäder die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Mäder sieben Siege, zwei Remis und kassierte erst vier Niederlagen. Mäder befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Bei Wolfurt 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts 37 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (40). Den Kampf um die Klasse geht der Gast in der Rückrunde von der zehnten Position an. Nun musste sich SPG Wolfurt 1b schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Wolfurt 1b in dieser Zeit nur einmal gewann.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 30.03.2024 empfängt FC Mäder dann im nächsten Spiel ERNE FC Schlins 1b, während SPG Wolfurt 1b am gleichen Tag bei FC Klostertal antritt.

2. Landesklasse: FC Mäder – SPG Wolfurt 1b, 4:1 (2:0)

94 Patrick Julian Rak 4:1

81 Sergej Vukovic 3:1

74 Yasin Acikel 3:0

35 Amir Bolic 2:0

3 Amar Litric 1:0

