Punkteteilung im Kellerduell zwischen Götzis II und Rätia Bludenz

Details Sonntag, 05. November 2023 01:47

2:2 hieß es nach dem Spiel von FC Götzis 1b gegen FC Rätia Bludenz. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Florian Widmann sein Team in der neunten Minute. Den Ausgleichstreffer hatte Rätia Bludenz in Minute 23 im Repertoire. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Arda Otuk in der 28. Minute. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. FC Fohrenburger Rätia Bludenz brachte das Netz in Minute 79 für den Ausgleich zum Zappeln. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Götzis 1b und FC Rätia Bludenz spielten unentschieden.

Vollbad FC Götzis 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom zwölften Platz angehen. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von FC Götzis 1b ist deutlich zu hoch. 49 Gegentreffer – kein Team der 2. Landesklasse fing sich bislang mehr Tore ein. Drei Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat Götzis 1b momentan auf dem Konto.

Ein Punkt reichte Rätia Bludenz, um die direkten Abstiegsplätze zu verlassen. Mit nun sechs Punkten stehen die Gäste auf Platz 13. FC Fohrenburger Rätia Bludenz verbuchte insgesamt einen Sieg, drei Remis und neun Niederlagen. Zuletzt war bei FC Rätia Bludenz der Wurm drin. In den letzten acht Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 30.03.2024 fährt Vollbad FC Götzis 1b dann im nächsten Spiel zu SC Röfix Röthis 1b, während Rätia Bludenz am gleichen Tag bei FC Sohm Alberschwende 1b antritt.

2. Landesklasse: Vollbad FC Götzis 1b – FC Fohrenburger Rätia Bludenz, 2:2 (2:1)

79 Malik Oezkan 2:2

28 Arda Otuk 2:1

23 Malik Oezkan 1:1

9 Florian Widmann 1:0

