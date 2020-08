Heinz Fladenhofer tanzt auf zwei Hochzeiten – beim FC Höchst II und den Austria Lustenau Juniors

Details Freitag, 14. August 2020 12:59

Samstag, 15.8.20, um 18:15 Uhr in Gaissau und Sonntag, 16.8.20, um 16 Uhr in Mäder. Zwei Spiele für Trainer Heinz Fladenhofer – eines in der 3. Landesklasse mit dem blum FC Höchst II und eines in der 5. Landesklasse Unterland mit den neu gegründeten SV Austria Lustenau Juniors. Ein sicherlich sehr herausfordernde Doppelaufgabe und Heinz Fladenhofer hat für unsere Leser alle Details dazu.

Mit dem FC Höchst II in der 3. Landesklasse

Heinz Fladenhofer, Trainer blum FC Höchst II: „Nachdem die Saison 2019/20 abgebrochen wurde und wir eigentlich gut vorbereitet auf die Rückrunde waren, denn die Wintervorbereitung war ja fast abgeschlossen, gehen wir nun voll motiviert in die neue Saison. Wir haben das Training erst Anfang Juli wieder aufgenommen, nachdem wieder mit Körperkontakt trainiert werden durfte. Dadurch, dass der SV Gaissau die Spielgemeinschaft aufgelöst hat, haben wir einige Spieler verloren, die nun beim SV Gaissau in der 5. Landesklasse neu beginnen. Unser Kader besteht aus achtzehn Spielern - neu dazugekommen sind Demircan Mohammet vom FC Dornbirn 1b und Simon Fladenhofer wurde reaktiviert. Unser Ziel ist es einen vernünftigen Start hinzulegen und am Ende der Saison wollen wir in der ersten Hälfte der Tabelle sein und somit auch sportlich den nächsten Schritt nach vorne machen. Favoriten in unserer Liga sind für mich der FC Krumbach und Hella DSV 1b.“

Mit den SC Austria Lustenau Juniors in der 5. Landesklasse Unterland

Heinz Fladenhofer, Trainer SC Austria Lustenau Juniors: „Die Austria Juniors wurden neu gegründet. Der Verein hat sich im Nachwuchsbereich neu aufgestellt und eine neue Philosophie bis hin zu den Amateuren entwickelt. Es geht hauptsächlich um die Entwicklung junger Eigenbauspieler. Das Projekt ist ganz neu und sollte auf mehrere Jahre aufgebaut werden, daher kann ich zu diesem Zeitpunkt keine Prognose abgeben. Aber so viel kann ich euch schon mal verraten - die Austria Juniors bestehen aus blutjungen Spielern!“

