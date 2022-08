Nackenschlag für FC Schlins 1b

Details Sonntag, 07. August 2022 08:58

SC Mühlebach kam am ersten Spieltag zu einem 3:0-Sieg gegen ERNE FC Schlins 1b.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. SC Mühlebach ging durch Philipp Amann in der 53. Minute in Führung. Für das 2:0 des Gastgebers zeichnete Thomas Thurnher verantwortlich (83.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als SC Mühlebach für einen Treffer sorgte (92.). Das Saisondebüt von SC Mühlebach ist also gelungen. SC Mühlebach hat FC Schlins 1b bezwungen und einen verdienten Sieg vor eigenem Publikum gefeiert.

3. Landesklasse: SC Mühlebach – ERNE FC Schlins 1b, 3:0 (0:0)

92 Martin Knoedler 3:0

83 Thomas Thurnher 2:0

53 Philipp Amann 1:0