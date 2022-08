Deutlicher Erfolg für FC Nenzing 1b gegen Mäder!

Details Montag, 22. August 2022 09:51

FC Mäder hatte am Samstag gegen FC Nenzing 1b mit 2:5 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage.

Nenzing 1b erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Oliver Horer traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Bereits in der elften Minute erhöhten die Gäste den Vorsprung. Mit dem 3:0 für Nenzing 1b war das Spiel eigentlich schon entschieden (14.). Luca Plesa witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:3 für Mäder ein (19.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Martin Hofer mit dem 2:3 für die Gastgeber zur Stelle (43.). Ein Tor auf Seiten von FC Nenzing 1b machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Für den nächsten Erfolgsmoment von Nenzing 1b sorgte Markus Maier (57.), ehe Horer das 5:2 markierte (87.). Ein starker Auftritt ermöglichte FC Nenzing 1b am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen FC Mäder.

Mäder verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem achten Rang.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Nenzing 1b im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von FC Nenzing 1b.

3. Landesklasse: FC Mäder – FC Nenzing 1b, 2:5 (2:3)

87 Oliver Horer 2:5

57 Markus Maier 2:4

43 Martin Hofer 2:3

19 Luca Plesa 1:3

14 Nico Blumauer 0:3

11 Nico Blumauer 0:2

2 Oliver Horer 0:1