FC Götzis 1b liest Fussach 1b die Leviten

Details Montag, 22. August 2022 09:52

SC Fussach 1b setzte sich in den bislang absolvierten Saisonspielen nicht durch und kassierte mit dem 0:5 gegen Vollbad FC Götzis 1b die dritte Niederlage.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag FC Götzis 1b bereits in Front. Florian Widmann markierte in der zweiten Minute die Führung. Der Gast machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt mit dem nächsten Treffer (3.). Mit dem 3:0 von Adesola Adeleye für Götzis 1b war das Spiel eigentlich schon entschieden (30.). Fussach 1b rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause.



Ruben Elias Waibl überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für Vollbad FC Götzis 1b (71.). Götzis 1b baute den Vorsprung in der 88. Minute aus. Am Ende fuhr FC Götzis 1b einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Vollbad FC Götzis 1b bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man SC Fussach 1b in Grund und Boden spielte.

Fussach 1b ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Einen klassischen Fehlstart legte der Tabellenletzte hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Götzis 1b im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz.

3. Landesklasse: SC Fussach 1b – Vollbad FC Götzis 1b, 0:5 (0:3)

88 Sasa Zivkovic 0:5

71 Ruben Elias Waibl 0:4

30 Adesola Adeleye 0:3

3 Samed Soenmez 0:2

2 Florian Widmann 0:1