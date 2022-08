Höchst II gewinnt gegen Admira Dornbirn Juniors – Remis in Götzis

Details Mittwoch, 24. August 2022 21:37

Englische Woche in der 3. Landesklasse und vier Punkte für den blum FC Höchst II. Am 20.8.22 ein 2:1 Erfolg gegen Admira Dornbirn II, wobei Trainer Heinz Fladenhofer betont, dass sich die Gäste einen Punkt verdient hätten. Am 24. August 2022 gibt es für Höchst II ein 2:2 beim Vollbad FC Götzis II.

Sieg von Höchst 1b gegen Admira Dornbirn

Heinz Fladenhofer, Trainer blum FC Höchst II: „In den ersten zehn Minuten stand uns der Fußballgott zur Seite. Denn die Admira aus Dornbirn begann sehr druckvoll und hatte gleich zu Beginn zwei große Chancen. Danach fand mein Team immer besser ins Spiel und es entwickelte sich ein ausgeglichenes, gutes Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten. Kurz vor der Pause konnten wir, nach einer schön heraus gespielten Aktion, mit 1:0 in Führung gehen. Nach der Pause wurden wir nach einem Eckball für uns klassisch ausgekontert und die Admira stellte auf 1:1. Beim 2:1 durch einen Elfmeter, der durch einen zuvor schnell abgespielten Freistoß ausgegangen war und Robert Blum im Anschluss im 16er gefoult wurde, waren wir etwas routinierter. So gesehen ein nicht unverdienter Sieg, wobei sich die Admira einen Punkt verdient hätte.“

Bester Spieler blim FC Höchst II: Robert Blum.