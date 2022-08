Mäder bricht bei FC BW Feldkirch Juniors ein

Details Freitag, 26. August 2022 11:31

FC BW Feldkirch Juniors erreichte einen deutlichen 7:3-Erfolg gegen Mäder.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Martin Hofer sein Team in der 36. Minute. Wer glaubte, Feldkirch Juniors sei geschockt, irrte. Niklas Purtscher machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (42.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Drei Minuten später ging Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors durch den zweiten Treffer von Purtscher in Führung. Noman Khan (51.) und Kevin Emanuel Kukovec (57.) erhöhten, ehe Purtscher das 5:1 besorgte (62.). Kukovec baute den Vorsprung von FC BW Feldkirch Juniors in der 80. Minute aus. Innerhalb weniger Minuten trafen Hofer (81.) und Philipp Madlener (85.). Damit bewies FC Mäder nochmals die Durchschlagskraft der Offensive. Lorenz Gorbach stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 7:3 für Feldkirch Juniors her (90.). Am Ende kam Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors gegen Mäder zu einem verdienten Sieg.

Bei FC BW Feldkirch Juniors präsentierte sich die Abwehr angesichts neun Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (13). Mit drei Punkten im Gepäck schoben sich die Gastgeber in der Tabelle nach vorne und belegen jetzt den fünften Tabellenplatz. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Feldkirch Juniors bei.

FC Mäder findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Die bisherige Saisonbilanz der Gäste bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Für Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors geht es schon am Sonntag bei Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) weiter. Schon am Samstag ist Mäder wieder gefordert, wenn FC Renault Malin Sulz 1b zu Gast ist.

3. Landesklasse: Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors – FC Mäder, 7:3 (1:1)

90 Lorenz Gorbach 7:3

85 Philipp Madlener 6:3

81 Martin Hofer 6:2

80 Kevin Emanuel Kukovec 6:1

62 Niklas Purtscher 5:1

57 Kevin Emanuel Kukovec 4:1

51 Noman Khan 3:1

48 Niklas Purtscher 2:1

42 Niklas Purtscher 1:1

36 Martin Hofer 0:1