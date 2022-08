Fussach 1b lässt sich überrumpeln

Details Freitag, 26. August 2022 11:31

Der Start ins neue Spieljahr ging für SC Fussach 1b mit dem 1:8 gegen ERNE FC Schlins 1b vollends daneben: Aus den ersten vier Begegnungen holte Fussach 1b nicht einen Zähler.

Kurz nach Spielbeginn schockte David Walter SC Fussach 1b und traf für FC Schlins 1b im Doppelpack (2./9.). Mit dem 3:0 von Emirhan Karsli für Schlins 1b war das Spiel eigentlich schon entschieden (19.). Die Vorentscheidung führten Johannes Mock (21.) und Karsli (24.) mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten herbei. Für das 6:0 und 7:0 war Mock verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (29./37.). Die Hintermannschaft von Fussach 1b glich in der ersten Halbzeit einem Torso. Zur Pause verschwand der Tabellenletzte mit einem deprimierenden Rückstand in der Kabine. Shawn Eathon Moser baute den Vorsprung von ERNE FC Schlins 1b in der 51. Minute aus. Yannic Sackl erzielte in der 59. Minute den Ehrentreffer für SC Fussach 1b. Mit dem Spielende fuhr das Heimteam einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für den Gast klar, dass gegen FC Schlins 1b heute kein Kraut gewachsen war.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Schlins 1b im Klassement nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. In dieser Saison sammelte ERNE FC Schlins 1b bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

Fussach 1b ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. 3:20 – das Torverhältnis von SC Fussach 1b spricht eine mehr als deutliche Sprache.

Das nächste Mal ist FC Schlins 1b am 28.08.2022 gefordert, wenn man bei blum FC Höchst 1b antritt. Für Fussach 1b geht es schon am Samstag weiter, wenn man FC Nenzing 1b empfängt.

3. Landesklasse: ERNE FC Schlins 1b – SC Fussach 1b, 8:1 (7:0)

59 Yannic Sackl 8:1

51 Shawn Eathon Moser 8:0

37 Johannes Mock 7:0

29 Johannes Mock 6:0

24 Emirhan Karsli 5:0

21 Johannes Mock 4:0

19 Emirhan Karsli 3:0

9 David Walter 2:0

2 David Walter 1:0