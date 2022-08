FC Sulz 1b siegt bei Mäder

Details Sonntag, 28. August 2022 00:49

FC Renault Malin Sulz 1b holte den ersten Saisonsieg gegen FC Mäder durch einen 4:2-Erfolg.

David Gopp brachte Mäder in der achten Minute ins Hintertreffen. Clemens Marte witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für die Gastgeber ein (39.). Ehe der Schiedsrichter die Protagonisten zur Pause bat, traf FC Sulz 1b zum 2:1 (41.). Zur Pause war der Gast im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. In der 68. Minute brachte FC Renault Malin Sulz 1b das Netz zum Zappeln. In der 72. Minute legte Stefan Kriegl zum 4:1 zugunsten von FC Sulz 1b nach. Kurz vor Ultimo war noch Stefan Bernhard zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von FC Mäder verantwortlich (83.). Schließlich sprang für FC Renault Malin Sulz 1b gegen Mäder ein Dreier heraus.

22 Gegentreffer musste FC Mäder im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Mäder findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. FC Mäder taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich FC Sulz 1b in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von FC Renault Malin Sulz 1b liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 15 Gegentreffer fing. Nur einmal ging FC Sulz 1b in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Mit nun schon drei Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von Mäder alles andere als positiv.

FC Mäder tritt am kommenden Samstag bei SC Mühlebach an, FC Renault Malin Sulz 1b empfängt am selben Tag Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b).

3. Landesklasse: FC Mäder – FC Renault Malin Sulz 1b, 2:4 (1:2)

83 Stefan Bernhard 2:4

72 Stefan Kriegl 1:4

68 Mathias Laengle 1:3

41 Guenther Marte 1:2

39 Clemens Marte 1:1

8 David Gopp 0:1