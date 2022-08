Admira Dornbirn Juniors bezwingt Lauterach 1c

Details Sonntag, 28. August 2022 09:14

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die SC Admira Dornbirn Juniors mit 3:2 gegen FC Lauterach 1c für sich entschied. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Für das erste Tor sorgte Fabio Brenner. In der 14. Minute traf der Spieler von Admira Dornbirn Juniors ins Schwarze. Der Gast hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.



In der 59. Minute verhinderte die Hintermannschaft von SC Admira Dornbirn Juniors den Gegentreffer von Lauterach 1c nicht, sodass die Partie nun wieder ausgeglichen war. Der Treffer zum 2:1 sicherte Admira Dornbirn Juniors nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Brenner in diesem Spiel (73.). Die passende Antwort hatte FC Lauterach 1c parat, als er in der 77. Minute zum Ausgleich traf. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Patrick Pexa den entscheidenden Führungstreffer für SC Admira Dornbirn Juniors erzielte (89.). Zum Schluss feierte Admira Dornbirn Juniors einen dreifachen Punktgewinn gegen Lauterach 1c.

FC Lauterach 1c muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Lage des Gastgebers bleibt angespannt. Gegen SC Admira Dornbirn Juniors musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Admira Dornbirn Juniors ist jetzt mit sechs Zählern punktgleich mit Lauterach 1c und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 9:9 auf dem achten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am nächsten Samstag reist FC Lauterach 1c zu Vollbad FC Götzis 1b, zeitgleich empfängt SC Admira Dornbirn Juniors Hard 1b.

3. Landesklasse: FC Lauterach 1c – SC Admira Dornbirn Juniors, 2:3 (0:1)

89 Patrick Pexa 2:3

77 Kemal Guel 2:2

73 Fabio Brenner 1:2

59 Kemal Guel 1:1

14 Fabio Brenner 0:1