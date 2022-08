Hart erkämpfter Dreier von Höchst II gegen Schlins II

Details Montag, 29. August 2022 15:42

In der fünften Runde der 3. Landesklasse hat sich der blum FC Höchst II auf die vierte Tabellenposition verbessert. Ein 2:1 Erfolg gegen den ERNE FC Schlins II steht zu Buche. Mühlebach verteidigt die Tabellenführung und die weiße Weste mit einem 2:0 Erfolg in Hard.

Heinz Fladenhofer, Trainer blum FC Höchst II: „So wie es aussieht ist die dritte Landesklasse sehr ausgeglichen, denn es war wiedermal ein sehr ausgeglichenes und schweres Spiel. Nach einer 1:0 zur Halbzeit Führung konnte der FC Schlins in der zweiten Halbzeit ausgleichen. Als wir dann zwanzig Minuten vor Schluss nach einem Eckball mit 2:1 in Führung gingen, stellten wir unser Spielsystem das zweite mal in diesem Spiel um und konnten mit etwas Glück den Dreier nach Hause spielen. Der Gegner hätte sich einen Punkt verdient, allerdings war der Sieg auch nicht unverdient. Beiden Mannschaften merkte man an, dass diese englische Woche und die hohen Temperaturen sehr an die Substanz gegangen sind. So war es spielerisch gesehen kein gutes Spiel von beiden Seiten. Trotzdem bin ich stolz auf meine Jungs und gratuliere zum Sieg!“

Bester Spieler blum FC Höchst II: Patrick Hafner (Innenverteidiger).