Abwärtstrend bei Lauterach 1c

Nichts zu holen gab es für Lauterach 1c bei FC Götzis 1b. Die Gastgeber erfreuten ihre Fans mit einem 4:2. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Vollbad FC Götzis 1b heißen konnte.

Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Für das erste Tor sorgte Philipp Fehle. In der 16. Minute traf der Spieler von Götzis 1b ins Schwarze. Für das 2:0 von Vollbad FC Götzis 1b zeichnete Lukas Eberhardt verantwortlich (23.). Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Florian Widmann brachte FC Götzis 1b in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (48.). Mit dem 4:0 schien die Partie bereits in der 49. Minute mit Vollbad FC Götzis 1b einen sicheren Sieger zu haben. Wenige Minuten später verkürzte FC Lauterach 1c auf 1:4 (67.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als die Gäste für einen Treffer sorgten (91.). Schlussendlich verbuchte FC Götzis 1b gegen Lauterach 1c einen überzeugenden Heimerfolg.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Götzis 1b in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Die Offensivabteilung von Vollbad FC Götzis 1b funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 19-mal zu. FC Götzis 1b ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet vier Siege und zwei Unentschieden.

FC Lauterach 1c muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Lauterach 1c findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Die Defensive von FC Lauterach 1c muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 17-mal war dies der Fall.

Mit insgesamt 14 Zählern befindet sich Götzis 1b voll in der Spur. Die Formkurve von FC Lauterach 1c dagegen zeigt nach unten.

Am kommenden Sonntag tritt Vollbad FC Götzis 1b bei SC Admira Dornbirn Juniors an, während Lauterach 1c einen Tag zuvor ERNE FC Schlins 1b empfängt.

3. Landesklasse: Vollbad FC Götzis 1b – FC Lauterach 1c, 4:2 (2:0)

91 Ali Eyuep 4:2

67 Kemal Guel 4:1

49 Samed Soenmez 4:0

48 Florian Widmann 3:0

23 Lukas Eberhardt 2:0

16 Philipp Fehle 1:0