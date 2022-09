Ausgleichstor von Franchina für Fussach 1b gegen BW Feldkirch Juniors bleibt nur ein Ehrentreffer

Details Montag, 05. September 2022 00:59

Mit 1:4 verlor Fussach 1b am vergangenen Samstag deutlich gegen FC BW Feldkirch Juniors. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Ajdin Pasalic stellte die Weichen für Feldkirch Juniors auf Sieg, als er in Minute fünf mit dem 1:0 zur Stelle war. Giuseppe Franchina traf zum 1:1 zugunsten von SC Fussach 1b (26.). Vor dem Seitenwechsel sorgte Noman Khan mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für das Schlusslicht. Zur Pause wusste Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Für das 3:1 des Heimteams zeichnete Alexander Kraher verantwortlich (78.). Feldkirch Juniors baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer aus (92.). Schließlich sprang für Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors gegen Fussach 1b ein Dreier heraus.

Bei FC BW Feldkirch Juniors präsentierte sich die Abwehr angesichts zwölf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (17). Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Feldkirch Juniors in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors bei.

SC Fussach 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Wann findet Fussach 1b die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen FC BW Feldkirch Juniors setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Die Ausbeute der Offensive ist bei SC Fussach 1b verbesserungswürdig, was man an den erst sieben geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. In dieser Saison sammelte Fussach 1b bisher einen Sieg und kassierte fünf Niederlagen. Nur einmal ging SC Fussach 1b in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Am kommenden Samstag trifft Feldkirch Juniors auf blum FC Höchst 1b, Fussach 1b spielt am selben Tag gegen FC Renault Malin Sulz 1b.

3. Landesklasse: Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors – SC Fussach 1b, 4:1 (2:1)

92 Fatih Caliskan 4:1

78 Alexander Kraher 3:1

44 Noman Khan 2:1

26 Giuseppe Franchina 1:1

5 Ajdin Pasalic 1:0