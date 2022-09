Mäder am Boden - 2:7 Niederlage gegen Mühlebach

Details Montag, 05. September 2022 01:05

SC Mühlebach stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog Mäder mit einem 7:2-Erfolg das Fell über die Ohren. Damit wurde SC Mühlebach der Favoritenrolle vollends gerecht.

Christian Amann brachte die Gastgeber in der ersten Minute in Front. Der Spitzenreiter machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Lukas Winsauer (10.). Martin Beyer legte in der 26. Minute zum 3:0 für SC Mühlebach nach. Den Vorsprung von SC Mühlebach ließ Alejandro Herrera Lopez in der 27. Minute anwachsen. Oguzhan Celik beförderte das Leder zum 1:4 von FC Mäder über die Linie (31.). Philipp Amann schraubte das Ergebnis in der 39. Minute mit dem 5:1 für SC Mühlebach in die Höhe. Das überzeugende Auftreten von SC Mühlebach fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Burak Erdogan verkürzte für Mäder später in der 53. Minute auf 2:5. Lopez (61.) und Dominik Lang (69.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung von SC Mühlebach. Der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab, in dem SC Mühlebach bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

SC Mühlebach ist mit 15 Punkten aus sechs Partien gut in die Saison gestartet. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von SC Mühlebach stets gesorgt, mehr Tore als SC Mühlebach (26) markierte nämlich niemand in der 3. Landesklasse. Nur einmal gab sich SC Mühlebach bisher geschlagen.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei FC Mäder. Die mittlerweile 29 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Die Gäste finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Mit nun schon vier Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von Mäder alles andere als positiv.

SC Mühlebach wandert mit nun 18 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von FC Mäder gegenwärtig trist aussieht.

Nächster Prüfstein für SC Mühlebach ist Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) (Samstag, 14:45 Uhr). Mäder misst sich am selben Tag mit Hard 1b (18:00 Uhr).

3. Landesklasse: SC Mühlebach – FC Mäder, 7:2 (5:1)

69 Dominik Lang 7:2

61 Alejandro Herrera Lopez 6:2

53 Burak Erdogan 5:2

39 Philipp Amann 5:1

31 Oguzhan Celik 4:1

27 Alejandro Herrera Lopez 4:0

26 Martin Beyer 3:0

10 Lukas Winsauer 2:0

1 Christian Amann 1:0